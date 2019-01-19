Разведка США заявила об успешно проведённых тестах российской системы ПРО "Нудоль"





Американские СМИ получили информацию от нескольких источников в разведке касательно декабрьского испытания ПРО "Нудоль", во время которого ракета успешно достигла своей цели. Запустили систему с мобильной установки, и она смогла покрыть три тысячи километров за 17 минут. Место проведения тестов в США не называют.Всего "Нудоль" испытывали 7 раз, включая 2 раза в 2018 году. ПРО может вывести из строя спутниковый аппарат, осуществляющий навигацию или коммуникацию на низкой орбите.Также CNBC известно, что у России есть некое оружие нового поколения направленной энергии. Запускает страна и экспериментальные спутники для сложных орбитальных операций.В связи с этим 17 января Вашингтон сообщил о собственной стратегии развития ПРО. В космосе появятся специальные системы для отслеживания вражеских ракет. Кроме того, Пентагон усилит защиту от крылатых и гиперзвуковых снарядов РФ, Китая, Ирана и Северной Кореи.