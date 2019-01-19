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Разведка США заявила об успешно проведённых тестах российской системы ПРО "Нудоль"

Разведка США рассказала каналу CNBC об удачно проведённых тестах ракетной системы ПРО "Нудоль" в России. Установка направлена на уничтожение вражеских снарядов и спутников.
Разведка США заявила об успешно проведённых тестах российской системы ПРО "Нудоль"

Американские СМИ получили информацию от нескольких источников в разведке касательно декабрьского испытания ПРО "Нудоль", во время которого ракета успешно достигла своей цели. Запустили систему с мобильной установки, и она смогла покрыть три тысячи километров за 17 минут. Место проведения тестов в США не называют.

Всего "Нудоль" испытывали 7 раз, включая 2 раза в 2018 году. ПРО может вывести из строя спутниковый аппарат, осуществляющий навигацию или коммуникацию на низкой орбите.

Также CNBC известно, что у России есть некое оружие нового поколения направленной энергии. Запускает страна и экспериментальные спутники для сложных орбитальных операций.

В связи с этим 17 января Вашингтон сообщил о собственной стратегии развития ПРО. В космосе появятся специальные системы для отслеживания вражеских ракет. Кроме того, Пентагон усилит защиту от крылатых и гиперзвуковых снарядов РФ, Китая, Ирана и Северной Кореи.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:49

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