На Украине зарегистрированы первые нарушения в избирательной компании
В На Украине зафиксированы первые нарушения в проведении избирательной компании к предстоящим выборам. Кандидатов уличили в незаконных способах агитации.
Как сообщает "Слово и Дело", в избирательных штабах Украины в преддверии президентских выборов замечены первые нарушения. Арсен Аваков, будучи министром внутренних дел страны, в Facebook рассказал о 90 сообщениях касательно незаконной агитации и прочих неправомерных действиях кандидатов.
Избирательная компания на Украине стартовала совсем недавно. Выборы президента намечены на 31 марта. Тем не менее, граждане страны всё чаще сообщают о том, что столкнулись с различными нарушениями законодательства.
Так, зарегистрированные участники выборов ведут агитационную деятельность в обход правил. Открыты статьи по хулиганству, происходящему в избирательных штабах.
Также в политической рекламе некоторые кандидаты не указывают тираж используемых материалов и распространяют их в запрещённых местах. МВД успело открыть два уголовных дела, по которым ведётся расследование.
Как сообщает "Слово и Дело", в избирательных штабах Украины в преддверии президентских выборов замечены первые нарушения. Арсен Аваков, будучи министром внутренних дел страны, в Facebook рассказал о 90 сообщениях касательно незаконной агитации и прочих неправомерных действиях кандидатов.
Избирательная компания на Украине стартовала совсем недавно. Выборы президента намечены на 31 марта. Тем не менее, граждане страны всё чаще сообщают о том, что столкнулись с различными нарушениями законодательства.
Так, зарегистрированные участники выборов ведут агитационную деятельность в обход правил. Открыты статьи по хулиганству, происходящему в избирательных штабах.
Также в политической рекламе некоторые кандидаты не указывают тираж используемых материалов и распространяют их в запрещённых местах. МВД успело открыть два уголовных дела, по которым ведётся расследование.
Политика
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:07