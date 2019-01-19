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Больной раком актер Андрей Харитонов живет в забвении и нищете

Звезда фильма “Овод” Андрей Харитонов на пике своей славы столкнулся с диагнозом “рак”. Сейчас секс-символ 1980-х, по словам его подруги Татьяны Стрельбицкой, вынужден жить в забвении и нищете.
Больной раком актер Андрей Харитонов живет в забвении и нищете

После выхода “Овода” Андрея Харитонова “накрыла” слава, он получил любовь публики и множество приглашений в кино. Появлялся артист также и на сцене театра. Однако в 2014 году он внезапно исчез с экранов, а позже стало известно, что у звезды диагностировали рак. В соцсети художница Стрельбицкая написала, что после новости об онкологии у Харитонова начались также и финансовые проблемы на фоне необходимости лечения и отсутствия новых ролей. Усугубило проблему еще и то, что некогда известный актер в свои 59 лет столкнулся с забвением.
Больной раком актер Андрей Харитонов живет в забвении и нищете

По словам художницы, забыли о Харитонове не только те, кто помогал ему в становлении таланта, но и собственные поклонники. Многие фанаты были удивлены новостью о бедственном положении артиста, ведь он редко распространялся о личной жизни, и даже в интервью не рассказывал о своем самочувствии, и не просил помощи. После слов Стрельбицкой на счет звезды экранов начали поступать средства, а сама художница была тронута такой реакцией. Она отметила, что помочь Андрею Харитонову в состоянии обычная поддержка и узнаваемость среди фанатов.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:47

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