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Учёные: ДНК из ГМ-пищи попадает в клетки человека

Российские учёные из Дальневосточного федерального университета заявили, что ДНК из ГМ-пищи попадает в клетки людей. Исследование показало, что чужеродные гены способны управлять человеческими.
Учёные: ДНК из ГМ-пищи попадает в клетки человека

Учёные ДВФУ выпустили статью, затрагивающую тему вреда ГМ-продуктов по отношению к организму людей. Исследователи заявили, что при употреблении еды фрагменты генов из неё встраиваются в человеческие клетки, каким-то образом влияя на них. Такие же выводы научные специалисты сделали о растениях, которые обрабатывали противовирусными спреями и инсектицидами.

Тем не менее, многие российские и зарубежные учёные подвергли работу сотрудников ДВФУ критике, найдя большие различия в тексте самой статьи и её пресс-релиза. Так, авторы пишут, что при употреблении ГМ-продуктов в кровь попадает не больше трансгенной ДНК, нежели соответствующих клеток обычной пищи. Не наблюдается и повышенная интеграция или всасывание в теле человека.

Известно, что из любых натуральных продуктов люди и животные также получают чужеродные гены. Тем не менее, утверждать, что они проникают в микрофлору кишечника либо в клетки ДНК, невозможно.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:00

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