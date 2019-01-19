Учёные: ДНК из ГМ-пищи попадает в клетки человека





Учёные ДВФУ выпустили статью, затрагивающую тему вреда ГМ-продуктов по отношению к организму людей. Исследователи заявили, что при употреблении еды фрагменты генов из неё встраиваются в человеческие клетки, каким-то образом влияя на них. Такие же выводы научные специалисты сделали о растениях, которые обрабатывали противовирусными спреями и инсектицидами.Тем не менее, многие российские и зарубежные учёные подвергли работу сотрудников ДВФУ критике, найдя большие различия в тексте самой статьи и её пресс-релиза. Так, авторы пишут, что при употреблении ГМ-продуктов в кровь попадает не больше трансгенной ДНК, нежели соответствующих клеток обычной пищи. Не наблюдается и повышенная интеграция или всасывание в теле человека.Известно, что из любых натуральных продуктов люди и животные также получают чужеродные гены. Тем не менее, утверждать, что они проникают в микрофлору кишечника либо в клетки ДНК, невозможно.