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Виктория Боня призналась в том, что до сих пор любит Алекса Смерфита

Популярная участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня призналась, что до сих любит своего бывшего избранника Алекса Смерфита.

По словам девушки, в жизни встречаются люди, которые энергетически не подходят друг другу. Вот они с Алексом как раз такие.

Виктория Боня призналась в том, что до сих пор любит Алекса Смерфита

Вика сообщила, что она очень эмоциональна и как цветок нуждается в том, чтобы ею восхищались, ее боготворили, дарили заботу, внимание и энергию. Однако Смерфит не тот мужчина, который может просто подойти и обнять, поцеловать.

«Сердцем я до сих пор его люблю. Но это не то», - заявила Боня, чем буквально шокировала всех своих поклонников, так как раньше никогда не открывалась им настолько.

Бывшая звезда телестройки подчеркнула, что сейчас, пока она еще довольно молодая и красивая, то занимается поиском того, с кем проведет остаток своей жизни, с кем у нее наконец-то будут гореть глаза, кто сделает ее по-настоящему счастливой женщиной.

Виктория Боня призналась в том, что до сих пор любит Алекса Смерфита

Пользователи Сети поддержали девушку, посоветовали не унывать и пожелали, чтоб ее самая заветная мечта исполнилась.

Напомним, что Виктория Боня и Алекс Смерфит познакомились в 2010 году, а весной 2012 года у них родилась дочь Анджелина. В 2017 году возлюбленные расстались, сохранив прекрасные отношения, дабы ребенок не чувствовал дискомфорта и получал достаточно внимания от обоих родителей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:39

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