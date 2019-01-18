Виктория Боня призналась в том, что до сих пор любит Алекса Смерфита

«Сердцем я до сих пор его люблю. Но это не то», - заявила Боня, чем буквально шокировала всех своих поклонников, так как раньше никогда не открывалась им настолько.





По словам девушки, в жизни встречаются люди, которые энергетически не подходят друг другу. Вот они с Алексом как раз такие.Вика сообщила, что она очень эмоциональна и как цветок нуждается в том, чтобы ею восхищались, ее боготворили, дарили заботу, внимание и энергию. Однако Смерфит не тот мужчина, который может просто подойти и обнять, поцеловать.Бывшая звезда телестройки подчеркнула, что сейчас, пока она еще довольно молодая и красивая, то занимается поиском того, с кем проведет остаток своей жизни, с кем у нее наконец-то будут гореть глаза, кто сделает ее по-настоящему счастливой женщиной.Пользователи Сети поддержали девушку, посоветовали не унывать и пожелали, чтоб ее самая заветная мечта исполнилась.Напомним, что Виктория Боня и Алекс Смерфит познакомились в 2010 году, а весной 2012 года у них родилась дочь Анджелина. В 2017 году возлюбленные расстались, сохранив прекрасные отношения, дабы ребенок не чувствовал дискомфорта и получал достаточно внимания от обоих родителей.