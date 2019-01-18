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Супруги из США продали дом, чтобы жить в школьном автобусе с 3-летней дочерью

Супруги из США продали свой дом, чтобы жить в школьном автобусе вместе с 3-летней дочерью. За последние 18 месяцев пара посетила уже 33 штата, а потому ни капли не жалеет о смене образа жизни.

Супруги из США продали дом, чтобы жить в школьном автобусе с 3-летней дочерью

В США супруги Дерек и Эми Кобия 33 и 32 лет в 2015 году приняли решение кардинально сменить образ жизни на более свободный и независимый от одного места, а потому продали дом, чтобы жить в школьном автобусе. Сейчас у пары уже есть 3-летняя дочь, которая за последние 18 месяцев вместе с родителями посетила уже 33 штата. Началось всё с того, что финансовый консультант и учитель были обременены оплатой за содержание и обустройство своего дома, который казался очень большим для них. Тогда пара некоторое время пожила в лагере для путешественников, послушав опыт уже знающих людей, и решила, что тоже хочет жить так.

Супруги из США продали дом, чтобы жить в школьном автобусе с 3-летней дочерью

Супруги из США продали дом, чтобы жить в школьном автобусе с 3-летней дочерью

Супруги нашли на eBay старый школьный автобус, который продавался всего за 3 тысячи долларов. Вслед за этим они продали собственное жильё и вложили в обустройство дома на колёсах порядка 15 тысяч долларов. При планировании жилого пространства Дерек и Эми учли все нюансы, приобрели складывающиеся кровати, под которыми есть практичное место для хранения вещей, встроили кухню, ванную и даже туалет. Кроме того, в теперь уже полностью жилом школьном автобусе работает даже дровяная печь и установлены солнечные батареи, а игрового пространства для ребёнка более чем достаточно.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 18:12

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