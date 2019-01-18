Юлия Меньшова поделилась фото 10-летней давности
Юлия Меньшова присоединилась к всеобщему флешмобу, опубликовав архивное фото в соцсети Instagram. Единственная дочка знаменитой актрисы Веры Алентовой выложила снимок 10-летней давности.
Актриса приняла решение напомнить фанатам, какой она была в 39 лет. Меньшова отметила, что спустя 10 лет к ней вернулась прическа. Публикация за семнадцать часов собрала свыше 22 тысяч отметок «Мне нравится» и около 370 комментариев, в которых фанаты отметили красивую внешность звезды. Некоторые фолловеры подчеркнули, что сейчас кинозвезда с этой прической ещё красивее, чем 10 лет назад. Поклонники сказали, что практически не понятно, какое фото сделано раннее, а какое нет.
Ранее Юлия Меньшова решила освоить профессию тревел-блогера.
Актриса приняла решение напомнить фанатам, какой она была в 39 лет. Меньшова отметила, что спустя 10 лет к ней вернулась прическа. Публикация за семнадцать часов собрала свыше 22 тысяч отметок «Мне нравится» и около 370 комментариев, в которых фанаты отметили красивую внешность звезды. Некоторые фолловеры подчеркнули, что сейчас кинозвезда с этой прической ещё красивее, чем 10 лет назад. Поклонники сказали, что практически не понятно, какое фото сделано раннее, а какое нет.
Ранее Юлия Меньшова решила освоить профессию тревел-блогера.