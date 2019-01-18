АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Астрономы: Волны в кольцах Сатурна позволяют измерить скорость вращения планеты
EUR 75.63 USD 66.44
Курс валют на 18.01.2019

Юлия Меньшова поделилась фото 10-летней давности

Юлия Меньшова присоединилась к всеобщему флешмобу, опубликовав архивное фото в соцсети Instagram. Единственная дочка знаменитой актрисы Веры Алентовой выложила снимок 10-летней давности.

Юлия Меньшова поделилась фото 10-летней давности

Актриса приняла решение напомнить фанатам, какой она была в 39 лет. Меньшова отметила, что спустя 10 лет к ней вернулась прическа. Публикация за семнадцать часов собрала свыше 22 тысяч отметок «Мне нравится» и около 370 комментариев, в которых фанаты отметили красивую внешность звезды. Некоторые фолловеры подчеркнули, что сейчас кинозвезда с этой прической ещё красивее, чем 10 лет назад. Поклонники сказали, что практически не понятно, какое фото сделано раннее, а какое нет.

Ранее Юлия Меньшова решила освоить профессию тревел-блогера.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-солистка группы «Мираж» Наталья
Юлия Меньшова поделилась фото 10-летней
Астрономы: Волны в кольцах Сатурна
Министерство связи РФ предложит не
Виктория Боня призналась в том, что до
Алёна Савкина боится бессонных ночей,
В Роскосмосе намерены создать систему
NASA вместе с бывшими студентами СССР
Тина Канделаки назвала завтраки
«Сканер спермы» поможет проводить
Валерий Блюменкранц не в восторге от
Наташа Королева прослезилась, когда
В Монако открылся 43-й Международный
Учёные: Недостаток кислорода во время
Версия Redmi Note 7 с 4Гб ОЗУ и 128 Гб
Участник «Дома-2» Мондезир Свет-Амур
Эксперт рассказал о способах защиты
WhatsApp на Android удаляет переписки
Супруги из США продали дом, чтобы жить
«Детское Евровидение 2019» пройдет в
Мел Гибсон замечен с молодой
Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов
Климкин поддерживает право украинцев
Патриарх Кирилл получил звание
Оксид железа успешно справился с
Дочь актрисы Маргариты Тереховой
На общей кухне «Дома-2» для девушек
Россия собирается поставить в Сербию
Учёные: Комнатные растения не любят
BBC назвала Дэвида Боуи величайшим
Просмотреть все новости