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Климкин поддерживает право украинцев иметь два любых гражданства, кроме российского

В Украине планируют начать дискуссию относительно получения гражданами страны второго гражданства любого государства, кроме РФ. Об этом рассказал глава МИД страны Павел Климкин, отметив, что он сам поддерживает данную инициативу.
Климкин поддерживает право украинцев иметь два любых гражданства, кроме российского

Павел Климкин заявил, что ни о каком втором гражданстве для тех, кто имеет российский паспорт, не идет речь. Для других же данная возможность и процесс получения второго паспорта должны присутствовать, поэтому необходимо все обсудить в ходе дискуссии.

Примечательно, что глава украинского МИДа не впервые затрагивает тему второго гражданства для граждан, однако достаточно категоричен в высказываниях относительно гражданства в РФ. Таким людям он порекомендовал сдать указанные документы, после чего МИД России назвал данный призыв дискриминационным. Представитель российского ведомства отметил, что подобные заявления «откровенно ущемляют права украинских жителей по признаку их гражданской принадлежности и этнического происхождения».



 
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Политика
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 17:52

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