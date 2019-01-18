Оксид железа успешно справился с очисткой подземных вод от тяжёлых металлов





Группа специалистов из Университета Дуйсбург-Эссен в Германии разработала эффективный и относительно недорогой способ очистки подземных вод и грунта от тяжёлых металлов. Ранее это также представлялось возможным, но процесс был довольно затратным и трудоёмким. Очистить уже просочившиеся в землю тяжёлые металлы, такие как мышьяк, хром, медь, свинец и цинк, что в основном происходит на территориях крупных заводов и предприятий, а также прилегающих к ним, учёные решили с помощью коллоидных наночастиц оксида железа.Для запуска процесса очищения грунтовых вод материал на основе оксида железа закачивается в слои подземных водоносных пород, где образует своеобразный барьер который служит в качестве фильтра, удерживающего тяжёлые металлы. Этот метод, со слов химиков, позволяет работать даже в труднодоступных местностях, а также на территориях действующих предприятий, не требуя приостановки производства. Кроме того, новая технология во время тестов успешно справилась с очисткой подземных вод от тяжёлых металлов на трёх сильно загрязнённых участках в Германии, Испании и Португалии.