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Оксид железа успешно справился с очисткой подземных вод от тяжёлых металлов

Учёные из Германии заявляют, что их новая разработка на основе оксида железа успешно справилась с очисткой подземных вод от тяжёлых металлов. Тестирование уникальной технологии очищения проходило на трёх наиболее загрязнённых территориях.

Оксид железа успешно справился с очисткой подземных вод от тяжёлых металлов

Группа специалистов из Университета Дуйсбург-Эссен в Германии разработала эффективный и относительно недорогой способ очистки подземных вод и грунта от тяжёлых металлов. Ранее это также представлялось возможным, но процесс был довольно затратным и трудоёмким. Очистить уже просочившиеся в землю тяжёлые металлы, такие как мышьяк, хром, медь, свинец и цинк, что в основном происходит на территориях крупных заводов и предприятий, а также прилегающих к ним, учёные решили с помощью коллоидных наночастиц оксида железа.

Для запуска процесса очищения грунтовых вод материал на основе оксида железа закачивается в слои подземных водоносных пород, где образует своеобразный барьер который служит в качестве фильтра, удерживающего тяжёлые металлы. Этот метод, со слов химиков, позволяет работать даже в труднодоступных местностях, а также на территориях действующих предприятий, не требуя приостановки производства. Кроме того, новая технология во время тестов успешно справилась с очисткой подземных вод от тяжёлых металлов на трёх сильно загрязнённых участках в Германии, Испании и Португалии.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 17:40

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