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Ким Кардашьян показала пикантный снимок в ванне ради рекламы помады

Ким Кардашьян недавно опубликовала в Instagram горячий снимок, где позирует лежа в ванне. Пикантный кадр был сделан в рамках рекламной кампании красной губной помады бьюти-бренда модели KKW Beauty.

Ким Кардашьян показала пикантный снимок в ванне ради рекламы помады

Звезда подиума и глянцевых журналов Ким Кардашьян не боится публиковать снимки эротического характера. На новом фото, опубликованном моделью в личном блоге Instagram, супруга популярного американского репера Канье Уэста запечатлена в соблазнительной позе в белой майке в ванне. Поклонники оценили по достоинству такую яркую рекламу красной помады от Ким Кардашьян, отметив, что светская львица выглядит очень сексуально. Фанаты оставили множество восторженных комплиментов под публикацией.

Помада Classic Red Crème Lipstick от мамы троих детей и жены Канье Уэста получит стоимость 18 американских долларов, а карандаш для губ из новой коллекции - 12 долларов.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 21:00

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