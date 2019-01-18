Ученые нашли ген, заставляющий человека толстеть





Учёные из Китая и США провели эксперимент на мышах, воздействуя на ген Oct3 и поместив животных в "морозилку". Создать условия с низкими температурами необходимо было затем, что сами грызуны, образовывая бурый жир, перегревались на один градус. Десять мышей подавили ген Oct3 и сжигали на 20-30 процентов больше калорий, чем сородичи.Это связано с тем, что белому жиру в организмах животных ничего не мешало превращаться в бурый, метаболизм которого происходит очень быстро. Подобный механизм наблюдается у детёнышей и человеческих младенцев.Чтобы эффективно обогревать тело, бурый жир быстро расщепляется и предоставляет большие массы энергии. У взрослых особей и людей температура держится стабильно, поэтому ресурсы организма накапливаются в белом жире, в связи с чем происходит ожирение.Таким последствиям люди обязаны именно гену Oct3, не дающему калориям сгорать, а температуре - повышаться. Исследователи считают, что временное подавление данной функции у людей с избыточным весом станет эффективным способом похудения.