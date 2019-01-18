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Ученые нашли ген, заставляющий человека толстеть

Китайские учёные выяснили, что ген Oct3 заставляет человека толстеть. Особенность ДНК "тормозит" метаболизм, не давая белому жиру превращаться в бурый.
Ученые нашли ген, заставляющий человека толстеть

Учёные из Китая и США провели эксперимент на мышах, воздействуя на ген Oct3 и поместив животных в "морозилку". Создать условия с низкими температурами необходимо было затем, что сами грызуны, образовывая бурый жир, перегревались на один градус. Десять мышей подавили ген Oct3 и сжигали на 20-30 процентов больше калорий, чем сородичи.

Это связано с тем, что белому жиру в организмах животных ничего не мешало превращаться в бурый, метаболизм которого происходит очень быстро. Подобный механизм наблюдается у детёнышей и человеческих младенцев.

Чтобы эффективно обогревать тело, бурый жир быстро расщепляется и предоставляет большие массы энергии. У взрослых особей и людей температура держится стабильно, поэтому ресурсы организма накапливаются в белом жире, в связи с чем происходит ожирение.

Таким последствиям люди обязаны именно гену Oct3, не дающему калориям сгорать, а температуре - повышаться. Исследователи считают, что временное подавление данной функции у людей с избыточным весом станет эффективным способом похудения.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:16

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