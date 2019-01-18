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Пелагея и Иван Телегин устроили танцы в аэропорту под шлягер Марины Хлебниковой

За время ожидания своего рейса певица Пелагея успела станцевать со своим супругом хоккеистом московского ЦСКА Иваном Телегиным под хит Марины Хлебниковой «Какао-какао». Танец супружеской пары на телефон записала подруга Пелагеи, после чего она опубликовала видео в Instagram, заявив, что ребята напоили ее кофе, какао и водой.
Пелагея и Иван Телегин устроили танцы в аэропорту под шлягер Марины Хлебниковой

За танцем Пелагеи и Ивана Телегина наблюдала не только их подруга, но и остальные посетители аэропорта. Они с нескрываемым любопытством смотрели за танцорами, а те в свою очередь не стеснялись показать публике свои навыки.

Свадьбу Пелагея и Иван Телегин сыграли в 2016 году. Через год у них появился ребенок — дочь, которую они назвали Таисией. 21 января ей исполнится уже два года. Несмотря на жесткий вид спорта, которым занимается Иван Телегин, Пелагея старается посещать все игры команды ЦСКА, центральным нападающим которой является ее супруг.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:26

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