Жена Тарасова Анастасия Костенко снова намекнула на беременность

«Разве не понятно? Костенко уже беременна, вот они и начали говорить о том, что хотят погодок и Милана готова стать кому-то сестричкой.. Вот только я не понимаю, зачем скрывать это? Ведь рано или поздно все тайное станет явным!», - написала одна из подписчиц Костенко под ее последним постом.





По словам российского футболиста, он уже даже знает, кого возьмет крестным отцом для своего второго малыша.Не так давно Анастасия сообщила интернет-пользователям довольно неожиданную новость. Модель рассказала, что 6-месячная Милана очень хорошо относится к маленьким деткам, поэтому они с супругом уверены, что их дочка уже готова стать старшей сестрой.После таких слов в социальных сетях начали говорить о том, что Костенко снова беременна и совсем скоро подарит Тарасову уже третьего наследника. А на днях Настя призналась читателям, что перестала кормить Милану грудным молоком, чем снова спровоцировала пользователей Сети.По мнению фолловеров, звездное семейство Костенко-Тарасовых не просто так принялось говорить о второй беременности. Читатели уверены, что Анастасия на самом деле уже беременна.К слову, на днях Тарасов, последовав примеру Костенко, предложил поклонникам задать ему самые интересующие их вопросы, где чуть позже, в одном из своих Stories признался, что уже выбрал крестного отца для второго с Настей малыша.