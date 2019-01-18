К середине этого года AMD презентует видеокарты Navi





Отправка чипа Navi на рынок состоится уже через месяц после выставки, то есть в июле 2019 года. Если это в действительности произойдет, то компания сможет дать годную замену предыдущей серии видеокарт Radeon RX 500.Также можно сделать вывод, что уже к началу следующего года AMD сможет анонсировать более мощные видеокарты, основанные на чипе Navi.