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К середине этого года AMD презентует видеокарты Navi

На сегодняшний день известно, что американский производитель AMD активно трудится над разработкой видеокарт нового поколения Navi. Их презентация намечена на июнь ткущего года на выставке E3 2019.
К середине этого года AMD презентует видеокарты Navi

Отправка чипа Navi на рынок состоится уже через месяц после выставки, то есть в июле 2019 года. Если это в действительности произойдет, то компания сможет дать годную замену предыдущей серии видеокарт Radeon RX 500.

Также можно сделать вывод, что уже к началу следующего года AMD сможет анонсировать более мощные видеокарты, основанные на чипе Navi.



 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:10

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