Nissan показал полноприводный седан Altima на гусеницах





Nissan Altima является уникальным за счет того, что ранее гусеничный ход использовался кроссоверами и внедорожниками, чтобы посмотреть, на что они способны при отсутствии всяческих технических ограничений. В этом же случае необычную конструкцию получил обычный седан для передвижения в городских условиях. Из внедорожных качеств модели эксперты выделяют только наличие полного привода.Как рассказали дизайнеры, чтобы превратить обычную четырехверку во внедорожник, специалисты потратили около 250 часов. Для установления траков им пришлось вырезать арки и расширять их примерно на семь дюймов, сама же подвеска была отлифтована на 3 дюйма.Если говорить о длине каждого трака, то она составила 120 см, ширина – 40 сантиметров. В связи с этим практически невозможно заставить внедорожный Nissan Altima перевернуться даже в самых заснеженных условиях.