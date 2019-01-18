Андрей Мерзликин назвал свою супругу «кикиморой»

Мерзликин отметил, что в Москве сейчас «настоящая снежная зима». В видеоролике к актеру присоединилась супруга, у которой от ветра развевались волосы. Артист ласково назвал жену «кикиморой» и уточнил, что это является комплиментом. В конце видео Анна пожелала всем поклонникам «хорошего четверга». Публикация в течение пятнадцати часов собрала свыше 25 000 отметок «Нравится» и около 170 комментариев. Поклонники отметили, что очень любят Андрея Мерзликина, пожелав его семье огромного счастья.Стоит напомнить, что Андрей Мерзликин и Анна Осокина поженились в 2006 году. После свадьбы супруга актера стала работать пресс-секретарем и директором своего мужа, оставив карьеру психолога. Пара воспитывает четырех детей.