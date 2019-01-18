АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Многие инфекции гепатита не диагностируются у больных раком
EUR 75.63 USD 66.44
Курс валют на 18.01.2019

Новую Skoda Superb рассекретили до премьеры

В Сети появились фотографии автомобиля Skoda Superb. Таким образом, обновленный лифтбэк рассекретили до официальной премьеры.
Новую Skoda Superb рассекретили до премьеры

Судя по снимкам, новая вариация Skoda Superb получила незначительные изменения экстерьера. В частности, у лифтбэка наблюдаются иные бампера, немного увеличенная радиаторная решетка, которая практически сливается с главным светодиодным освещением. Автомобиль обзавелся противотуманками и надписью с названием бренда на пятой двери вместо привычного логотипа.

О том, изменился ли салон, судить пока сложно, об этом станет известно только после презентации. Автомобильные эксперты предполагают, что интерьер Skoda Superb останется прежним, возможно, только улучшится мультимедийная система.

На рынке Китая моторная линейка нового седана будет сохранена. В нее войдут турбодвигатели на 1,4 литра, и 2 литра. Они способны генерировать 150, 186 и 220 лошадиных сил соответственно. Также можно будет выбрать гибридную силовую установку. Предполагается, что Skoda Superb-2020 покажут в рамках Женевского автошоу в марте нынешнего года.

Если говорить о российском рынке, то сегодня на нем можно приобрести дореформенную модель автомобиля. Стартовая стоимость транспортного средства стартует с отметки 1,64 миллиона рублей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Провокационный клип Арианы Гранде 7
Nissan показал полноприводный седан
Мультсериал "Маша и Медведь" получил
Андрей Мерзликин назвал свою супругу
Пелагея и Иван Телегин устроили танцы в
Россиянка хотела получить маткапитал на
В сериале "Гоголь" покажут откровенные
Жена Тарасова Анастасия Костенко снова
Висящая колонна индийского храма
После истории с избиением Агата
Костюмы пилотов Су-34 позволяют им
Фальшивые GPS-приложения показывали
Новую Skoda Superb рассекретили до
Александра Черно мучается из-за своего
Дочь Льва Дурова простила первому мужу
Ученые «Сколтеха» создали
Сын Дмитрия Нагиева не оценил юмор отца
У Саши Черно обнаружили кисту яичника
Аппарат Juno сделал фотографии бушующих
Солистка «Ночных снайперов» Диана
Тимати и Анастасия Решетова скрывают
Районный суд в Грозном списал чеченцам
Загадочный красный «столб» появился в
ZTE тестирует 5G на прототипе нового
В МГТУ рассказали о разработке корабля
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова
Названо место падения Су-34 на Дальнем
В Польше в аптеках можно купить
Теперь проект «Дом-2» будут показывать
Автолюбители засыпали в мотор
Просмотреть все новости