Новую Skoda Superb рассекретили до премьеры
В Сети появились фотографии автомобиля Skoda Superb. Таким образом, обновленный лифтбэк рассекретили до официальной премьеры.
Судя по снимкам, новая вариация Skoda Superb получила незначительные изменения экстерьера. В частности, у лифтбэка наблюдаются иные бампера, немного увеличенная радиаторная решетка, которая практически сливается с главным светодиодным освещением. Автомобиль обзавелся противотуманками и надписью с названием бренда на пятой двери вместо привычного логотипа.
О том, изменился ли салон, судить пока сложно, об этом станет известно только после презентации. Автомобильные эксперты предполагают, что интерьер Skoda Superb останется прежним, возможно, только улучшится мультимедийная система.
На рынке Китая моторная линейка нового седана будет сохранена. В нее войдут турбодвигатели на 1,4 литра, и 2 литра. Они способны генерировать 150, 186 и 220 лошадиных сил соответственно. Также можно будет выбрать гибридную силовую установку. Предполагается, что Skoda Superb-2020 покажут в рамках Женевского автошоу в марте нынешнего года.
Если говорить о российском рынке, то сегодня на нем можно приобрести дореформенную модель автомобиля. Стартовая стоимость транспортного средства стартует с отметки 1,64 миллиона рублей.
Судя по снимкам, новая вариация Skoda Superb получила незначительные изменения экстерьера. В частности, у лифтбэка наблюдаются иные бампера, немного увеличенная радиаторная решетка, которая практически сливается с главным светодиодным освещением. Автомобиль обзавелся противотуманками и надписью с названием бренда на пятой двери вместо привычного логотипа.
О том, изменился ли салон, судить пока сложно, об этом станет известно только после презентации. Автомобильные эксперты предполагают, что интерьер Skoda Superb останется прежним, возможно, только улучшится мультимедийная система.
На рынке Китая моторная линейка нового седана будет сохранена. В нее войдут турбодвигатели на 1,4 литра, и 2 литра. Они способны генерировать 150, 186 и 220 лошадиных сил соответственно. Также можно будет выбрать гибридную силовую установку. Предполагается, что Skoda Superb-2020 покажут в рамках Женевского автошоу в марте нынешнего года.
Если говорить о российском рынке, то сегодня на нем можно приобрести дореформенную модель автомобиля. Стартовая стоимость транспортного средства стартует с отметки 1,64 миллиона рублей.
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:38