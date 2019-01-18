Ученые «Сколтеха» создали суперкомпьютер «Жорес»





Идея о создании подобного компьютера у ученых появились в 2017 году. Они решили, что интеллектуальная машина должна стать ответом на современные вызовы во многих научных областях, например, предсказание показателей токсичности молекул. Разработчики надеются, что созданная инфраструктура вычислительного типа поможет развить кооперацию между «Сколтехом» и рядом резидентом «Сколково».«Жорес» предназначен для решения задач в области моделирования, машинного обучения, основанного на первичных данных. Использование данного ПК позволит сделать многочисленные открытия в интернете вещей, создать новые медицинские препараты, определять точное замедление, обрабатывать изображения, формировать «умные города», искать новые источники рентгеновских излучений.Суперкомпьютер содержит 74 вычислительных узла, хранение данных обеспечивается параллельной файловой системой размером на 0,5 Пбайт. К слову, машина потребляет не более 90 кВт электроэнергии. В планах создателей в будущем увеличить вычислительную мощность «Жореса».