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Районный суд в Грозном списал чеченцам миллиардные долги за газ

Жителям Чечни были списаны долги за газ в размере 9 миллиардов рублей согласно постановлению районного суда в Грозном. Сообщение о том, что населению списали безнадежную задолженность, было опубликовано на официальном сайте прокуратуры Чеченской Республики.

Районный суд в Грозном списал чеченцам миллиардные долги за газ

По мнению ведомства, у задолженности уже давно истек срок давности, поэтому ее невозможно было списать. Более того, местное отделение «Газпрома» вовремя не собрало нужный пакет документов, который действительно мог бы привлечь должников к погашению задолженности. Однако по истечению времени такие попытки могут спровоцировать массовые протесты и создать социальную нестабильность.

Стоит отметить, что это не первое списание долгов Чечне. Так, в 2015 году просьбу о списании задолженности, составлявшей 16,23 миллиарда рублей, федеральным властям послало Министерство промышленности и энергетики Чечни. В сообщении указывалось, что долг образовался во время проведения контртеррористической операции в Чеченской республике в период с 1999 по 2009 годы. Аналогичным образом эту сумму назвали безнадежной, а общая задолженность Чечни на тот момент составляла 58 миллиардов рублей.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:02

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