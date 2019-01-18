Районный суд в Грозном списал чеченцам миллиардные долги за газ





По мнению ведомства, у задолженности уже давно истек срок давности, поэтому ее невозможно было списать. Более того, местное отделение «Газпрома» вовремя не собрало нужный пакет документов, который действительно мог бы привлечь должников к погашению задолженности. Однако по истечению времени такие попытки могут спровоцировать массовые протесты и создать социальную нестабильность.Стоит отметить, что это не первое списание долгов Чечне. Так, в 2015 году просьбу о списании задолженности, составлявшей 16,23 миллиарда рублей, федеральным властям послало Министерство промышленности и энергетики Чечни. В сообщении указывалось, что долг образовался во время проведения контртеррористической операции в Чеченской республике в период с 1999 по 2009 годы. Аналогичным образом эту сумму назвали безнадежной, а общая задолженность Чечни на тот момент составляла 58 миллиардов рублей.