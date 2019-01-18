Житель Алеппо 36 лет носит только ярко-желтую одежду из-за странного сна





Сон настолько впечатлил мужчину, что с тех пор он отдает предпочтение одежде желтого цвета. Кроме того, такого же оттенка он носит зонты, шляпы, галстуки и телефоны. Всю старую одежду Абу Заккур отдал беднякам. Смена стиля сразу сделала его местной знаменитостью, некоторые туристы специально приезжали в Алеппо, чтобы познакомиться и сфотографироваться с ним.Однако с началом гражданской войны в Сирии все изменилось. Яркая одежда Абу Заккура стала привлекать лишнее внимание. Местные жители называли его шпионом, работающим на режим Башара Асада. Тогда пенсионер просто стал меньше выходить на улицу. Некоторые подумали, что он погиб или попал в тюрьму, но на самом деле «желтый человек» продолжает жить в Алеппо, изредка он выходит на улицу, чтобы сфотографироваться со всеми желающими.