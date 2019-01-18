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Ученые: Сторона кровати влияет на качество сна и здоровье

В последнее время учеными были проведены исследования, которые подтверждали, что плохой сон серьезно влияет на человеческий организм, что приводит к некоторым болезням. Британские ученые выяснили, что сторона кровати имеет большое влияние на здоровье, а также качество сна.

Ученые: Сторона кровати влияет на качество сна и здоровье

Специалисты отметили, что когда человек спит на неподходящей стороне – у него ухудшается самочувствие. По словам экспертов, люди, которые спят по левую сторону кровати, высыпаются лучше, так как их сон более глубокий и спокойный. При этом людей, спящих по правую сторону кровати, очень часто мучает бессонница.

Во время эксперимента испытуемые вели анкетирование, которое показало, что люди, спящие по левую сторону кровати, чаще всего просыпаются с утра с хорошим настроением, при этом чувствуют себя отдохнувшими. Ученые отметили, что у таких людей в течение дня чаще наблюдается психическое равновесие. Они более позитивно воспринимают жизненные затруднения.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:30

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