Ученые: Сторона кровати влияет на качество сна и здоровье





Специалисты отметили, что когда человек спит на неподходящей стороне – у него ухудшается самочувствие. По словам экспертов, люди, которые спят по левую сторону кровати, высыпаются лучше, так как их сон более глубокий и спокойный. При этом людей, спящих по правую сторону кровати, очень часто мучает бессонница.Во время эксперимента испытуемые вели анкетирование, которое показало, что люди, спящие по левую сторону кровати, чаще всего просыпаются с утра с хорошим настроением, при этом чувствуют себя отдохнувшими. Ученые отметили, что у таких людей в течение дня чаще наблюдается психическое равновесие. Они более позитивно воспринимают жизненные затруднения.