Учёные: Искусственный фотосинтез замедлит темпы глобального потепления
Мировые учёные пришли к выводу, что искусственный фотосинтез сможет замедлить темпы глобального потепления. Для применения новой технологии, которая, скорее всего, окажется более эффективной, чем естественные процессы, нужны большие инвестиции.
Специалисты со всего мира озадачены главной проблемой человечества на сегодня — глобальным потеплением. Межправительственная группа экспертов по изменению климата уже посчитала, что для сохранения потепления ниже 2 градусов по Цельсию к 2050 году в атмосферу должны попасть не более 1100 гигатонн CO2. Для достижения цели в 1,5 градуса — менее 400 гигатонн, а для остановки — выбросы CO2 должны и вовсе упасть до нуля в 2050 году. Несмотря на желанный сценарий развития ситуации, ежегодно в атмосферу попадает примерно 42 гигатонны CO2, что неминуемо ведёт к ускорению темпов глобального потепления.
Учёные утверждают, что замедлить темпы глобального потепления может фотосинтез, благодаря которому CO2 поглощается растениями и перерабатывается в другие, менее вредные, а порой и практичные соединения. Несмотря на кажущуюся простоту и очевидность решения проблемы с климатом, для достижения необходимых объёмов фотосинтеза требуется засадить биомассой и лесами огромную площадь, сравнимую по размерам с континентальной Европой до Урала. Альтернативу естественному процессу предложили сотрудники Института солнечного топлива HZB и Гейдельбергского университета, утверждающие, что искусственный фотосинтез способен в разы эффективнее связывать CO2, что позволит замедлить темпы глобального потепления к необходимому сроку.
Кроме того, плюсом искусственного фотосинтеза является и гораздо меньшая площадь посадки материала, которая в таком случае будет сравнима не с Европой, а всего лишь с немецким Бранденбургом. Кроме того, здесь можно не брать во внимание наличие или отсутствие воды, как для обычных растений, и не бояться влияния солнцепёка. У новой технологии кроме достоинств есть и существенные минусы. Дело в том, что пока эксперты не знают наверняка, насколько долговечными будут такие модули, как поведут себя при длительной эксплуатации. Также для усовершенствования модулей искусственного фотосинтеза требуются большие инвестиции и порядка 650 млрд евро в год исключительно на их содержание.
Специалисты со всего мира озадачены главной проблемой человечества на сегодня — глобальным потеплением. Межправительственная группа экспертов по изменению климата уже посчитала, что для сохранения потепления ниже 2 градусов по Цельсию к 2050 году в атмосферу должны попасть не более 1100 гигатонн CO2. Для достижения цели в 1,5 градуса — менее 400 гигатонн, а для остановки — выбросы CO2 должны и вовсе упасть до нуля в 2050 году. Несмотря на желанный сценарий развития ситуации, ежегодно в атмосферу попадает примерно 42 гигатонны CO2, что неминуемо ведёт к ускорению темпов глобального потепления.
Учёные утверждают, что замедлить темпы глобального потепления может фотосинтез, благодаря которому CO2 поглощается растениями и перерабатывается в другие, менее вредные, а порой и практичные соединения. Несмотря на кажущуюся простоту и очевидность решения проблемы с климатом, для достижения необходимых объёмов фотосинтеза требуется засадить биомассой и лесами огромную площадь, сравнимую по размерам с континентальной Европой до Урала. Альтернативу естественному процессу предложили сотрудники Института солнечного топлива HZB и Гейдельбергского университета, утверждающие, что искусственный фотосинтез способен в разы эффективнее связывать CO2, что позволит замедлить темпы глобального потепления к необходимому сроку.
Кроме того, плюсом искусственного фотосинтеза является и гораздо меньшая площадь посадки материала, которая в таком случае будет сравнима не с Европой, а всего лишь с немецким Бранденбургом. Кроме того, здесь можно не брать во внимание наличие или отсутствие воды, как для обычных растений, и не бояться влияния солнцепёка. У новой технологии кроме достоинств есть и существенные минусы. Дело в том, что пока эксперты не знают наверняка, насколько долговечными будут такие модули, как поведут себя при длительной эксплуатации. Также для усовершенствования модулей искусственного фотосинтеза требуются большие инвестиции и порядка 650 млрд евро в год исключительно на их содержание.
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Добавил: Oksana Сегодня, 17:18