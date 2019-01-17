Учёные: Искусственный фотосинтез замедлит темпы глобального потепления





Специалисты со всего мира озадачены главной проблемой человечества на сегодня — глобальным потеплением. Межправительственная группа экспертов по изменению климата уже посчитала, что для сохранения потепления ниже 2 градусов по Цельсию к 2050 году в атмосферу должны попасть не более 1100 гигатонн CO2. Для достижения цели в 1,5 градуса — менее 400 гигатонн, а для остановки — выбросы CO2 должны и вовсе упасть до нуля в 2050 году. Несмотря на желанный сценарий развития ситуации, ежегодно в атмосферу попадает примерно 42 гигатонны CO2, что неминуемо ведёт к ускорению темпов глобального потепления.Учёные утверждают, что замедлить темпы глобального потепления может фотосинтез, благодаря которому CO2 поглощается растениями и перерабатывается в другие, менее вредные, а порой и практичные соединения. Несмотря на кажущуюся простоту и очевидность решения проблемы с климатом, для достижения необходимых объёмов фотосинтеза требуется засадить биомассой и лесами огромную площадь, сравнимую по размерам с континентальной Европой до Урала. Альтернативу естественному процессу предложили сотрудники Института солнечного топлива HZB и Гейдельбергского университета, утверждающие, что искусственный фотосинтез способен в разы эффективнее связывать CO2, что позволит замедлить темпы глобального потепления к необходимому сроку.Кроме того, плюсом искусственного фотосинтеза является и гораздо меньшая площадь посадки материала, которая в таком случае будет сравнима не с Европой, а всего лишь с немецким Бранденбургом. Кроме того, здесь можно не брать во внимание наличие или отсутствие воды, как для обычных растений, и не бояться влияния солнцепёка. У новой технологии кроме достоинств есть и существенные минусы. Дело в том, что пока эксперты не знают наверняка, насколько долговечными будут такие модули, как поведут себя при длительной эксплуатации. Также для усовершенствования модулей искусственного фотосинтеза требуются большие инвестиции и порядка 650 млрд евро в год исключительно на их содержание.