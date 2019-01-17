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Петр Порошенко заявит о вторичном выдвижении в президенты точно в День Сурка

Президент Украины Петр Порошенко собирается заявить о намерении участвовать в президентских выборах 2 февраля. Примечательно, что в этот день традиционно в США и Канаде отмечают День сурка.


Петр Порошенко заявит о вторичном выдвижении в президенты точно в День Сурка

По сообщению интернет-ресурса LB.ua, который, в свою очередь, ссылается источник в руководстве фракции «Блок Петра Порошенко» в украинском парламенте, Петр Порошенко объявит о своем выдвижении на второй президентский срок на большом форуме. Предположительно, это произойдет 2 февраля, когда американцы и канадцы будут отмечать День Сурка. В случае победы он станет главой государства во второй раз.

По слова инсайдера, ключевыми темами в избирательной кампании действующего президента станут: получении томоса, идея образования «новой церкви» Украины, перевод субсидий населению в денежное выражение и обещания увеличить пенсии на 10–20 процентов. Вот только финансовые ресурсы для этого в государственном бюджете соседней страны отсутствуют.

Украинское законодательство предполагает, что предельным сроком для предоставления претендентами на высший государственный пост необходимой документации в ЦИК является 3 февраля.

Петр Порошенко заявит о вторичном выдвижении в президенты точно в День Сурка

В настоящее время лидером предвыборной гонки является Юлия Тимошенко, руководитель партии «Батькивщина». Она уже заявила об отсутствии у Петра Порошенко перспектив на победу на предстоящих выборах.



 
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Политика
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 17:03

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