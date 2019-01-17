В США пьяный ребёнок из частного детсада попал в больницу из-за потери сознания





В США в штате Мэриленд уже на протяжении 18 лет работает домашний детский сад, которым управляет 50-летняя Дорис Отт. В декабре 2018 года владелица и воспитатель в одном лице позвонила матери одного из воспитанников, сообщив, что ребёнок упал со стула и потерял сознание, но она никак не может его разбудить. Встревоженная мать немедленно прибыла в частный детсад, отвезла сына в больницу, где врачи сразу обратили внимание на то, что мальчик сильно пьян. В первую очередь медики почувствовали запах, а после анализов подтвердили и наличие алкоголя в крови ребёнка. Причём доза в три раза превышала разрешённую в Мэриленде норму для водителей. Позже к делу подключилась полиция, сотрудники которой провели допрос Дорис Отт и осмотр помещения частного детского сада. Сама же воспитатель утверждает, что никогда не позволяла себе поить детей спиртным, да и сама не пьёт. Во время обыска на нижних полках холодильника домашнего детсада правоохранители нашли несколько бутылок горячительных напитков, но 50-летняя женщина настаивает, что дети самостоятельно не добрались бы до них.После того, как пьяный ребёнок из частного детсада попал в больницу, Дорис Отт лишилась своей лицензии, против неё возбуждено уголовное дело за пренебрежительное и халатное отношение к организации безопасного времяпрепровождения воспитанников в своём учреждении. Обвиняемая вину не признаёт, но и озвучить объяснение, как опьянел мальчик, тоже не смогла. Сейчас у женщины собралась большая «группа поддержки», считающая её не причастной к инциденту, а её адвокат уже готовится оспаривать пока ещё не озвученное решение суда.