В Индии леопард загрыз 3-летнюю девочку, вырвав её из рук матери





В Индии в рабочих кварталах чайного поместья Гарганда, расположенного в Западной Бенгалии, леопард загрыз 3-летнюю девочку, которую просто вырвал зубами из рук матери. Женщина по имени Пуджа рассказала, что хищник через забор прыгнул на территорию её двора и в считанные секунды выхватил сидящего у неё на коленях ребёнка. Со слов матери, она попыталась хоть как-то удержать малышку, отбить её от зверя, но он был настолько огромным и сильным, что все попытки оказались тщетны.Обглоданное тело 3-летней Праниты Ораон нашли на следующее утро в двух кварталах от её дома. Местные жители напуганы происходящим, ведь леопарды в последнее время стали часто нападать на людей, а в прошлом месяце они загрызли двух мальчиков 6 и 12 лет.