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Украинский политик заявил, что Верховная рада намеренно посылала на смерть моряков

Украинский парламентарий назвал бесчестными действия своих коллег из Верховной рады. По словам бывшего председателя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Георгия Крючкова, украинские власти надеялись, что корабли в Керченском проливе будут уничтожены, а моряки погибнут.
Украинский политик заявил, что Верховная рада намеренно посылала на смерть моряков

По сообщению общественно-политического журнала «ПолитЭксперт», в судовом журнале захваченных моряков был зафиксирован четкий приказ пройти через Керченский пролив. Приказ они попытались выполнить, но были задержаны российскими пограничниками, поскольку действия украинских моряков привели к нарушению границы РФ.

Однако не на такой исход рассчитывали депутаты Верховной Рады, ведь изначально планировалось, что моряки погибнут и станут своеобразными мучениками. Теперь из них делают военнопленных, хотя Украина не объявляла войну России, а потому задержанные моряки не могут считаться таковыми.



 
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Политика
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:56

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