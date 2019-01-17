Ученые рекомендуют снизить потребление красного мяса до 14 грамм в день





По мнению специалистов через 30 лет на Земле будет проживать около 10 млрд человек. А на сегодняшний день почти 3 млрд имеют неправильный и нездоровый рацион. Многие переедают, а кому-то и вовсе не хватает еды. И самую главную опасность в себе несет переизбыток производства пищи, который Голубая планета уже не выдерживает. Также, по мнению ученых, вредная еда и неправильный режим питания является намного опаснее, чем алкоголь, наркотики и курение.Исследователи, входящие в состав комиссии EAT–Lancet Commission, опубликовали статью, в которой говорится о двухлетних результатах тщательной работы. Согласно итогам, диета каждого жителя Земли должна быть наполнена фруктами и овощами. Необходимо снизить потребление продуктов животного происхождения и тех продуктов, которые прошли сильную обработку. Также нужно следить за уровнем сахара в пище. И самое основное, это пересмотреть потребление красного мяса. Его в рационе должно быть на 50% меньше, чем на сегодняшний день. Например, в Европе этот показатель нужно свести до 77%. Вместо этого продукта нужно обогатить свое меню семенами и орехами, увеличив потребляемые порции в 15 раз.