Медики рассказали, чем опасны бананы





На самом деле банан - это ягода, у которой толстая кожура. Они славятся своей пользой для организма человека, но это далеко не диетический продукт, поскольку в нем много калорий. Также они имею ряд противопоказаний, особенно, если есть их в большом количестве. Например, не стоит употреблять бананы диабетикам и тем, у кого проблемы с зубной эмалью. Это может навредить зубам и привести к кариесу. В этой ягоде присутствует керамин, переизбыток, которого вызывает головную боль. А калий может быть опасен для людей с проблемами с сердечной мышцей.Бананы очень популярны в разных культурах, в некоторых из них их едят жареными или вареными. А еще их консервируют, делают муку, сушат, делают сладкие сиропы и мармелад.