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Медики рассказали, чем опасны бананы

Безусловно, бананы являются очень полезным продуктом, содержащим в себе большое количество калия и магния. Однако медики рассказали, что они противопоказаны людям с проблемами сердечно-сосудистой системы и диабетикам.
Медики рассказали, чем опасны бананы

На самом деле банан - это ягода, у которой толстая кожура. Они славятся своей пользой для организма человека, но это далеко не диетический продукт, поскольку в нем много калорий. Также они имею ряд противопоказаний, особенно, если есть их в большом количестве. Например, не стоит употреблять бананы диабетикам и тем, у кого проблемы с зубной эмалью. Это может навредить зубам и привести к кариесу. В этой ягоде присутствует керамин, переизбыток, которого вызывает головную боль. А калий может быть опасен для людей с проблемами с сердечной мышцей.

Бананы очень популярны в разных культурах, в некоторых из них их едят жареными или вареными. А еще их консервируют, делают муку, сушат, делают сладкие сиропы и мармелад.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:00

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