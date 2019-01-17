Ателье Lister Motor представило доработанную версию Jaguar F-Pace
Специалисты ателье Lister Motor представили доработанную версию Jaguar F-Pace. Авто способно разгоняться до 322 км/час.
Проект назван LFP. На снимках авто в расцветке British Racing Green смотрится отлично. Полная спецификация LFP пока не известна. Есть данные, что внедорожник генерирует 670 лошадиных сил. F-Pace до 100 км/час разгоняется за 3,7 сек. Для уменьшения веса транспортного средства многие детали должны быть сделаны из карбона. В Lister начался уже приём заказов на авто от 180 тыс. дол. Всего произвели 250 экземпляров авто. Стоит отметить, что заводская версия Jaguar F-Pace SVR имеет компрессорный пятилитровый V8, генерирующий 550 лошадиных сил, развивающий скорость до 100 км/час за 4,3 сек., разгоняющийся максимально до 283 км/час.
Lister в прошлом году выпустил тюнингованную версию Jaguar F-Type SVR под названием LFT-666. В авто установили пятилитровый компрессорный V8 на 666 «лошадок». В машину установили также карбоновые кузовные панели для снижения веса, перенастроенную подвеску для улучшения управляемости. Всего было произведено 99 экземпляров авто.
Проект назван LFP. На снимках авто в расцветке British Racing Green смотрится отлично. Полная спецификация LFP пока не известна. Есть данные, что внедорожник генерирует 670 лошадиных сил. F-Pace до 100 км/час разгоняется за 3,7 сек. Для уменьшения веса транспортного средства многие детали должны быть сделаны из карбона. В Lister начался уже приём заказов на авто от 180 тыс. дол. Всего произвели 250 экземпляров авто. Стоит отметить, что заводская версия Jaguar F-Pace SVR имеет компрессорный пятилитровый V8, генерирующий 550 лошадиных сил, развивающий скорость до 100 км/час за 4,3 сек., разгоняющийся максимально до 283 км/час.
Lister в прошлом году выпустил тюнингованную версию Jaguar F-Type SVR под названием LFT-666. В авто установили пятилитровый компрессорный V8 на 666 «лошадок». В машину установили также карбоновые кузовные панели для снижения веса, перенастроенную подвеску для улучшения управляемости. Всего было произведено 99 экземпляров авто.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:50