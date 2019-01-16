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McLaren рассекретил спорткар 600LT Spider

Частная корпорация из Великобритании McLaren рассекретила открытый спортивный автомобиль модели 600LT Spider. Транспортное средство будет выпущен лимитированной серией.
McLaren рассекретил спорткар 600LT Spider

Новинка весит на сотню килограмм легче, чем базовые модель бренда. В машине сохранилась жесткая складная крыша, которую можно поднять и опустить даже при разгоне до 40 километров в час. Данная версия получила отличие в виде удлиненного кузова. Переработанная аэродинамика получила увеличенный диффузор и стандартное антикрыло. В подкапотном пространстве 600LT Spider разместился турбодвигатель объемом 3,8 литра с мощностью в 600 лошадиных сил. Мотор получил новую выхлопную систему. Роботизированная трансмиссия, имеющая семь передач обзавелась оптимизацией, а также функциями Ignition Cut и Inertia Push в режимах Sport и Track соответственно.

Базовая комплектация салона включает в себя отделку алькантарой, карбоном и сиденья из углепластика. Производитель предлагает пользователю за отдельную плату внести некоторые изменения в комплектации автомобиля. Сборка новой модели будет производится вручную на предприятиях McLaren Production Centre в городе Уокинге (Англия).



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:34

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