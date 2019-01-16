McLaren рассекретил спорткар 600LT Spider





Новинка весит на сотню килограмм легче, чем базовые модель бренда. В машине сохранилась жесткая складная крыша, которую можно поднять и опустить даже при разгоне до 40 километров в час. Данная версия получила отличие в виде удлиненного кузова. Переработанная аэродинамика получила увеличенный диффузор и стандартное антикрыло. В подкапотном пространстве 600LT Spider разместился турбодвигатель объемом 3,8 литра с мощностью в 600 лошадиных сил. Мотор получил новую выхлопную систему. Роботизированная трансмиссия, имеющая семь передач обзавелась оптимизацией, а также функциями Ignition Cut и Inertia Push в режимах Sport и Track соответственно.Базовая комплектация салона включает в себя отделку алькантарой, карбоном и сиденья из углепластика. Производитель предлагает пользователю за отдельную плату внести некоторые изменения в комплектации автомобиля. Сборка новой модели будет производится вручную на предприятиях McLaren Production Centre в городе Уокинге (Англия).