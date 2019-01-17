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Ученые выяснили причину длинного пениса у раков-отшельников

Ученые провели ряд исследований и выяснили, что появление длинного пениса у раков-отшельников объясняется страхом потерять свою раковину во время спаривания. А те особи, которые не нуждались в новом «доме», обладали очень короткими половыми органами.

Ученые выяснили причину длинного пениса у раков-отшельников

Раки-отшельники живут в чужих раковинах и меняют их, когда они перерастают предыдущую. А на такие потенциальные дома большой спрос, поэтому они в цене. В период спаривания ему приходится частично покидать раковину, что делает ее уязвимой и дает возможность другим ракам-отшельникам занять ее. По мнению ученых, это и обусловлено наличием у взрослой особи длинного пениса.

Биологи решили провести исследование, в ходе которого измерили длину пенисов у 328 особей абсолютно разных видов. В итоге выяснилось, что те раки-отшельники, которые больше всего дорожили своей раковиной, имели самый длинный половой орган. Остальные пользовались тем, что нашли, другим раковина служила местом, где они смогли спокойно превратиться во взрослую особь. А некоторые смогли изменить форму «дома», и это сделало их более ценными. У раков-отшельников, кому раковина не нужна была совсем, ученые обнаружили самый короткий пенис.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 03:00

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