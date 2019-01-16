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Безопасный надувной жилет для велосипедистов от компании Helite будет стоить 700$

Французская компания Helite на ежегодной выставке CES 2019 представила новый безопасный жилет для велосипедистов. Новинка «считывает» момент падения и надувается за 60 миллисекунд. Продажи стартуют уже этой весной, а стоимость составит примерно 700$.
Безопасный надувной жилет для велосипедистов от компании Helite будет стоить 700$

Сотрудники компании Helite решили уделить внимание безопасности велосипедистов, которые часто пользуются данным видом транспорта и подвержены травмам в момент падения. Жилет получил название B'Safe и способен защитить спину и грудную клетку владельца. Они представлены в двух цветовых вариациях: черный и желтый. В основе разработки встроен газовый баллончик, внутри которого содержится углекислый газ.

В жилет B'Safe установлены два сенсора: первый считывает положение велосипедиста, а второй определяет, находится ли он на сиденье велосипеда. Если происходит падение, то встроенный микроконтроллер посылает сигнал баллончику, и нажимается клапан. В течение 80 миллисекунд жилет надувается. Данная инновация очень полезна, поскольку велосипед является не совсем безопасным средством передвижения. Сотрудники компании провели исследование и выяснили, что при падении большая часть травм приходится на грудную клетку (40% случаев), и на спину (в 25% случаев).



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:00

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