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Audi объявила об отзыве 12 автомобилей в России

Немецкая компания Audi объявила, что намерена отозвать двенадцать автомобилей в России. К их числу относятся модели A4 и A5, реализованные в прошлом году.
Audi объявила об отзыве 12 автомобилей в России

По сообщению сотрудников пресс-службы Росстандарта, компания Volkswagen Group Rus причиной такого решения назвала наличие плохо затянутых резьбовых креплений, которые располагаются на передней оси. Представители корпорации уведомят пользователей, имеющих марку автомобиля Audi моделей A4 и A5, которые подпадают под отзыв, для проведения ремонтных работ. Извещение автовладельцев пройдет путем рассылки писем или осуществления телефонных звонков. Сотрудники компании предоставят необходимую информацию, которая будет вмещать в себя адреса ближайших к потребитель дилерских центров.

Автомобили пройдут проверку резьбовых креплений, а при возникновении необходимости будет заменена деталь ходовой части. Все расходы по осуществлению ремонта производитель берет на себя.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:28

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