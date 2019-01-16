Audi объявила об отзыве 12 автомобилей в России





По сообщению сотрудников пресс-службы Росстандарта, компания Volkswagen Group Rus причиной такого решения назвала наличие плохо затянутых резьбовых креплений, которые располагаются на передней оси. Представители корпорации уведомят пользователей, имеющих марку автомобиля Audi моделей A4 и A5, которые подпадают под отзыв, для проведения ремонтных работ. Извещение автовладельцев пройдет путем рассылки писем или осуществления телефонных звонков. Сотрудники компании предоставят необходимую информацию, которая будет вмещать в себя адреса ближайших к потребитель дилерских центров.Автомобили пройдут проверку резьбовых креплений, а при возникновении необходимости будет заменена деталь ходовой части. Все расходы по осуществлению ремонта производитель берет на себя.