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Эксперты выяснили причину появления «мертвых зон» в Мировом океане

Эксперты смогли выяснить, почему в Мировом океане появляются «мертвые зоны». Это происходит из-за опреснительных заводов, которые ежедневно выливают в водоем «рассол». Эта вязкая соленая смесь очень токсична, и в ней невозможна жизнь.
Эксперты выяснили причину появления «мертвых зон» в Мировом океане

Ежегодно на мировых опреснительных заводах вырабатывается не менее 50 млрд кубометров рассола. Вязкая смесь, состоящая из хлора и меди, просто выливается в море. Она способна создать бескислородные зоны и повысить температуру воды, а в таких условиях не сможет выжить ни один живой организм. Это приводит к вымиранию многих видов рыбы, растений и млекопитающих. Ученые насчитали примерно 400 таких «мертвых зон» по всему Мировому океану, а их площадь растет почти каждый лень. Например, в Аравийском море ее площадь равна Московской области, а в Мексиканском заливе превышает площадь Уэльса (Великобритания). Только Саудовская Аравия и ОАЭ вырабатывают этой соленой смеси более 20%, а в меньшей степени ее вырабатывает Катар и Кувейт, почти по 6% каждая.

Эксперты утверждают, что полностью отказаться от опреснительных заводов невозможно, поскольку ежедневно от нехватки питьевой воды страдают около 500 млн человек. В большей степени страдают жители Ближнего Востока, Северной Африки и маленьких островов-государств в Тихом океане.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:46

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