В Москве скончался боливийский революционер Марио Монхе, обвиненный в гибели Че Гевары
В Москве из жизни ушел известный в Боливии революционер Марио Монхе, который был выслан из страны, получив гражданство СССР. Именно его Фидель Кастро в свое время обвинил в причастности к гибели Че Гевары.
По заявлениям врача, смерть настигла Марио Монхе утром во вторник 15 января, когда он находился в одной из клиник Москвы. На момент кончины революционеру было 89 лет. Утверждается, что госпитализация деятеля из Боливии производилась на минувшей неделе, тогда он уже был в тяжелом состоянии. В последнее время Монхе часто падал, из-за чего у него имелись многочисленные травмы и даже переломы.
Осложнилось положение тем, что у пациента резко подскочила температура, сообщают “Народные новости”. С момента его отъезда из Боливии, что являлось вынужденным шагом, проживал Марио Монхе в столице России.
По заявлениям врача, смерть настигла Марио Монхе утром во вторник 15 января, когда он находился в одной из клиник Москвы. На момент кончины революционеру было 89 лет. Утверждается, что госпитализация деятеля из Боливии производилась на минувшей неделе, тогда он уже был в тяжелом состоянии. В последнее время Монхе часто падал, из-за чего у него имелись многочисленные травмы и даже переломы.
Осложнилось положение тем, что у пациента резко подскочила температура, сообщают “Народные новости”. С момента его отъезда из Боливии, что являлось вынужденным шагом, проживал Марио Монхе в столице России.
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:08