Китай провел на Луне первый в истории биологический эксперимент
Китай организовал на поверхности Луны биологический эксперимент, который является первым в истории человечества. Достичь соответствующей цели удалось благодаря прибывшему на спутник Земли аппарату “Чанъэ-4”.
Эксперимент на Луне касался выращивания там хлопчатника. В частности, накануне первые всходы дали семена указанного растения, доставленные на поверхность спутника вместе с аппаратом. Сотрудникам CASC уже в оперативном порядке удалось получить первые изображения хлопчатника, которые “Чанъэ-4” отправил с обратной стороны космического тела.
Впрочем, это не последний из намеченных Китаем биологический эксперимент. В частности, аналогичный опыт ученые намереваются повторить с картофелем, рапсом, а также некоторыми другими растениями. Уточняется, что для реализации опыта аппарат сумел захватить на Луне все необходимые компоненты, в том числе воду и грунт.
Эксперимент на Луне касался выращивания там хлопчатника. В частности, накануне первые всходы дали семена указанного растения, доставленные на поверхность спутника вместе с аппаратом. Сотрудникам CASC уже в оперативном порядке удалось получить первые изображения хлопчатника, которые “Чанъэ-4” отправил с обратной стороны космического тела.
Впрочем, это не последний из намеченных Китаем биологический эксперимент. В частности, аналогичный опыт ученые намереваются повторить с картофелем, рапсом, а также некоторыми другими растениями. Уточняется, что для реализации опыта аппарат сумел захватить на Луне все необходимые компоненты, в том числе воду и грунт.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:00