Китай провел на Луне первый в истории биологический эксперимент





Эксперимент на Луне касался выращивания там хлопчатника. В частности, накануне первые всходы дали семена указанного растения, доставленные на поверхность спутника вместе с аппаратом. Сотрудникам CASC уже в оперативном порядке удалось получить первые изображения хлопчатника, которые “Чанъэ-4” отправил с обратной стороны космического тела.Впрочем, это не последний из намеченных Китаем биологический эксперимент. В частности, аналогичный опыт ученые намереваются повторить с картофелем, рапсом, а также некоторыми другими растениями. Уточняется, что для реализации опыта аппарат сумел захватить на Луне все необходимые компоненты, в том числе воду и грунт.