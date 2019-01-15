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Китай провел на Луне первый в истории биологический эксперимент

Китай организовал на поверхности Луны биологический эксперимент, который является первым в истории человечества. Достичь соответствующей цели удалось благодаря прибывшему на спутник Земли аппарату “Чанъэ-4”.
Китай провел на Луне первый в истории биологический эксперимент

Эксперимент на Луне касался выращивания там хлопчатника. В частности, накануне первые всходы дали семена указанного растения, доставленные на поверхность спутника вместе с аппаратом. Сотрудникам CASC уже в оперативном порядке удалось получить первые изображения хлопчатника, которые “Чанъэ-4” отправил с обратной стороны космического тела.

Впрочем, это не последний из намеченных Китаем биологический эксперимент. В частности, аналогичный опыт ученые намереваются повторить с картофелем, рапсом, а также некоторыми другими растениями. Уточняется, что для реализации опыта аппарат сумел захватить на Луне все необходимые компоненты, в том числе воду и грунт.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:00

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