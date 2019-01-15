Ученые предупредили об опасности опытов с редактированием генома человека





Специалисты отметили, что манипуляции с ДНК, благодаря которым ученым стало подвластно оказывать влияние на цвет глаз, уровень интеллекта, спортивные возможности и другие характеристики, могут быть применены для создания сверхчеловека. Это во многом напоминает фашистские идеи 20 столетия. Точка зрения экспертов совпадает с мнением британского физика Стивена Хокинга в последних его работах.Выдающийся исследователь был убежден, что человечество уже в ближайшие 100 лет сможет редактировать и интеллект, и инстинкты. Он предположил, что хотя генную инженерию человека, скорее всего, запретят законодательно, найдутся люди, которые не смогут устоять перед соблазном усовершенствовать свои генетические характеристики.Теоретически все манипуляции с геномом человека находятся под особым контролем, а их проведение допускается лишь для лечения наследственных заболеваний. Однако в 2018 году в научных кругах разразился скандал, связанный с редактированием генов неродившихся младенцев ученым из КНР. Исследователь оправдывал свои действия тем, что организмы таких детей будут устойчивы к ВИЧ.Сотрудник Гарвардского университета Джордж Черч отметил, что такой прецедент не может быть единственным. Он высказал гипотезу о том, что в будущем возможны два варианта развития событий: эксперименты с изменением генетического материала либо будут практиковаться, либо будут запрещены, но в любом случае такие манипуляции уже начали проводиться.