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В Уфе мужчина в трусах прокатился на крыше автомобиля

В Уфе облаченный в трусы неизвестный мужчина прокатился на крыше автомобиля. Таким необычным образом незнакомец решил отпраздновать Старый Новый год.
В Уфе мужчина в трусах прокатился на крыше автомобиля

Хотя новогодние праздники уже подошли к концу, этот молодой человек решил продолжить их отмечать. Накануне в соцсетях пользователи из Уфы рассказали о необычной ситуации, произошедшей прямо на улицах города. В частности, очевидцы заметили облаченного в трусы мужчину, который сидел на крыше легковушки. Помимо нижнего белья на незнакомце имелась красная новогодняя шапка. Притом уфимца не смущало даже то, что на улице стояла морозная погода. Своего вида он тоже не стеснялся, активно пытаясь махать рукой проезжающему мимо транспорту.

В комментариях юзеры начали обсуждать ситуацию, предлагая свои сценарии случившегося. Большинство граждан предположили, что мужчина мог просто проиграть в споре, в связи с чем оказался перед необходимостью устроить поездку не в салоне, а на крыше транспортного средства.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:58

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