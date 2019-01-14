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В Индонезии крокодил во время кормления съел женщину-биолога

В Индонезии крокодил в процессе кормления съел женщину-биолога, которая принесла хищнику еду. Жертвой животного оказалась ученый Дейзи Туво, о чем сообщают зарубежные СМИ.
В Индонезии крокодил во время кормления съел женщину-биолога

Инцидент зафиксирован в Индонезии еще 11 января, когда биолог отправилась кормить крокодила по кличке Мэрри. Животное содержалось при исследовательской лаборатории, а в качестве продукта питания использовалось мясо. В какой-то момент кормежки рептилия с длиной тела порядка 5 метров встала на задние конечности, сумев таким образом перебраться через стену. Хищник набросился на ученого, причинив жертве смертельные травмы.

Останки биолога обнаружили ее коллеги, а после прибывшие спасатели сумели выловить тело из воды, на что потребовалось немало времени из-за присутствия крокодила. Отмечается, что прежде Мэрри демонстрировала агрессию по отношению к своим сородичам, но не пыталась атаковать людей. Животное выловили для изучения содержимого желудка.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:45

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