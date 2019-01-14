Звезда "Универа" Арарат Кещян и его супруга празднуют шестую годовщину свадьбы

Арарат Кещян женился дважды. Первой супругой артиста стала девушка по имени Ирина. Пара отпраздновала свадьбу в Адлере в 2007 году, однако в 2010 году супругам пришлось расторгнуть брак, так как семейная жизнь не складывалась.С новой возлюбленной - владелицей свадебного агентства Екатериной Шепетой Арарат Кещян связал себя узами брака 11 января 2013 года в Таиланде. В этот знаменательный день популярный артист признался, что мечтал отпраздновать годовщину свадьбы с любимой в том райском уголке, где они провели медовый месяц. Однако его планам "помешали" две милые маленькие наследницы.Поклонники поздравили любимого артиста и его жену с чугунной свадьбой и оставили множество теплых слов под публикацией звезды театра и кино: "Поздравляю! Счастья, взаимопонимания", "Мои поздравления", "Мир вашему дому", "Счастья вам огромного", "Поздравляю! Вы замечательная семья", "Молодцы", "Вы классные, будьте счастливы всегда".