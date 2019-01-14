Звезда "Универа" Арарат Кещян и его супруга празднуют шестую годовщину свадьбы
Известный актер Арарат Кещян и его супруга празднуют шестую годовщину свадьбы. Радостной новостью звезда "Универа" поделился с фанатами в Instagram и рассказал, что хотел бы провести этот день в Таиланде, где состоялась церемония бракосочетания в 2013 году.
Арарат Кещян женился дважды. Первой супругой артиста стала девушка по имени Ирина. Пара отпраздновала свадьбу в Адлере в 2007 году, однако в 2010 году супругам пришлось расторгнуть брак, так как семейная жизнь не складывалась.
С новой возлюбленной - владелицей свадебного агентства Екатериной Шепетой Арарат Кещян связал себя узами брака 11 января 2013 года в Таиланде. В этот знаменательный день популярный артист признался, что мечтал отпраздновать годовщину свадьбы с любимой в том райском уголке, где они провели медовый месяц. Однако его планам "помешали" две милые маленькие наследницы.
Поклонники поздравили любимого артиста и его жену с чугунной свадьбой и оставили множество теплых слов под публикацией звезды театра и кино: "Поздравляю! Счастья, взаимопонимания", "Мои поздравления", "Мир вашему дому", "Счастья вам огромного", "Поздравляю! Вы замечательная семья", "Молодцы", "Вы классные, будьте счастливы всегда".
Арарат Кещян женился дважды. Первой супругой артиста стала девушка по имени Ирина. Пара отпраздновала свадьбу в Адлере в 2007 году, однако в 2010 году супругам пришлось расторгнуть брак, так как семейная жизнь не складывалась.
С новой возлюбленной - владелицей свадебного агентства Екатериной Шепетой Арарат Кещян связал себя узами брака 11 января 2013 года в Таиланде. В этот знаменательный день популярный артист признался, что мечтал отпраздновать годовщину свадьбы с любимой в том райском уголке, где они провели медовый месяц. Однако его планам "помешали" две милые маленькие наследницы.
Поклонники поздравили любимого артиста и его жену с чугунной свадьбой и оставили множество теплых слов под публикацией звезды театра и кино: "Поздравляю! Счастья, взаимопонимания", "Мои поздравления", "Мир вашему дому", "Счастья вам огромного", "Поздравляю! Вы замечательная семья", "Молодцы", "Вы классные, будьте счастливы всегда".
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 21:15