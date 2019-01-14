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В подмосковной Истре обнаружен некрополь возрастом 4,5 тысячи лет

В находящейся в Подмосковье Истре археологи обнаружили некрополь, чей возраст составляет порядка 4,5 тысячи лет. Датируется захоронение, по словам ученых, примерно 2600 годом до н.э.
В подмосковной Истре обнаружен некрополь возрастом 4,5 тысячи лет

По мнению специалистов, принадлежать многолетний некрополь может первым скотоводам и земледельцам, населявшим Русскую равнину. Предположительно, они выступали носителями фатьяновской культуры. По возрасту комплекс можно считать ровесником возведенных в Египте пирамид Хеопса. На территории некрополя также были обнаружены боевые топоры того времени, создавались которые с использованием камня.

Благодаря изучению захоронения ученые надеются больше узнать о генезисе представителей древней культуры, а также подробнее исследовать пути их миграции. Пока раскопки в Подмосковье находятся на начальном этапе, но уже удалось найти несколько погребальных сосудов, лезвие ножа, а также наконечники дротиков.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 21:30

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