В подмосковной Истре обнаружен некрополь возрастом 4,5 тысячи лет





По мнению специалистов, принадлежать многолетний некрополь может первым скотоводам и земледельцам, населявшим Русскую равнину. Предположительно, они выступали носителями фатьяновской культуры. По возрасту комплекс можно считать ровесником возведенных в Египте пирамид Хеопса. На территории некрополя также были обнаружены боевые топоры того времени, создавались которые с использованием камня.Благодаря изучению захоронения ученые надеются больше узнать о генезисе представителей древней культуры, а также подробнее исследовать пути их миграции. Пока раскопки в Подмосковье находятся на начальном этапе, но уже удалось найти несколько погребальных сосудов, лезвие ножа, а также наконечники дротиков.