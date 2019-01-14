В подмосковной Истре обнаружен некрополь возрастом 4,5 тысячи лет
В находящейся в Подмосковье Истре археологи обнаружили некрополь, чей возраст составляет порядка 4,5 тысячи лет. Датируется захоронение, по словам ученых, примерно 2600 годом до н.э.
По мнению специалистов, принадлежать многолетний некрополь может первым скотоводам и земледельцам, населявшим Русскую равнину. Предположительно, они выступали носителями фатьяновской культуры. По возрасту комплекс можно считать ровесником возведенных в Египте пирамид Хеопса. На территории некрополя также были обнаружены боевые топоры того времени, создавались которые с использованием камня.
Благодаря изучению захоронения ученые надеются больше узнать о генезисе представителей древней культуры, а также подробнее исследовать пути их миграции. Пока раскопки в Подмосковье находятся на начальном этапе, но уже удалось найти несколько погребальных сосудов, лезвие ножа, а также наконечники дротиков.
По мнению специалистов, принадлежать многолетний некрополь может первым скотоводам и земледельцам, населявшим Русскую равнину. Предположительно, они выступали носителями фатьяновской культуры. По возрасту комплекс можно считать ровесником возведенных в Египте пирамид Хеопса. На территории некрополя также были обнаружены боевые топоры того времени, создавались которые с использованием камня.
Благодаря изучению захоронения ученые надеются больше узнать о генезисе представителей древней культуры, а также подробнее исследовать пути их миграции. Пока раскопки в Подмосковье находятся на начальном этапе, но уже удалось найти несколько погребальных сосудов, лезвие ножа, а также наконечники дротиков.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 21:30