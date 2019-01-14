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Юля Щаулина не хочет, чтобы Алексей Самсонов возил их сына к своей новой женщине

В период новогодних праздников экс-участница телепроекта «Дом-2» Юлия Щаулина сообщила своим подписчикам о том, что ее бывший муж давно уже не навещал их общего сына Мирона, и даже не поздравил его с Новым годом, так как был увлечен своими новыми отношениями.

Позже выяснилось, что на самом деле молодой человек договаривался о встрече с ребенком и даже приезжал к нему домой, но ему никто не открыл двери, а также игнорировали телефонные звонки.

Юля Щаулина не хочет, чтобы Алексей Самсонов возил их сына к своей новой женщине

В результате Леша заявил, что вынужден обратиться в суд, дабы иметь возможность общаться со своим сыном, по которому он очень скучает.

После этого Щаулина решила выйти на связь, чтобы объяснить свое поведение. По ее словам, когда Самсонов приезжал, их с Мироном не было дома. Она вообще не понимает, зачем супруг вынес всю эту ситуацию на публику, если они не ругались, и никто видеться с ребенком ему не запрещал.

Юля Щаулина не хочет, чтобы Алексей Самсонов возил их сына к своей новой женщине

Молодой человек рассказал, что хотел в тот день отвести сына на новогоднюю елку, куда его новая возлюбленная вела свою дочь от первого брака, но Юля устроила скандал, заявив, что Мирон еще маленький и может принять за маму женщину, которую при нем обнимает отец.

Девушка эту информацию подтвердила. Ей действительно не нравится то, что бывший муж возит ребенка к своей женщине в гости. Кроме того, ей не нравится, что Леша отказывается покупать их сыну новый комбинезон. Юля считает, что это Мария его настраивает против нее, хотя она ничего плохого в ее адрес не сказала.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:20

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