Юля Щаулина не хочет, чтобы Алексей Самсонов возил их сына к своей новой женщине





Позже выяснилось, что на самом деле молодой человек договаривался о встрече с ребенком и даже приезжал к нему домой, но ему никто не открыл двери, а также игнорировали телефонные звонки.В результате Леша заявил, что вынужден обратиться в суд, дабы иметь возможность общаться со своим сыном, по которому он очень скучает.После этого Щаулина решила выйти на связь, чтобы объяснить свое поведение. По ее словам, когда Самсонов приезжал, их с Мироном не было дома. Она вообще не понимает, зачем супруг вынес всю эту ситуацию на публику, если они не ругались, и никто видеться с ребенком ему не запрещал.Молодой человек рассказал, что хотел в тот день отвести сына на новогоднюю елку, куда его новая возлюбленная вела свою дочь от первого брака, но Юля устроила скандал, заявив, что Мирон еще маленький и может принять за маму женщину, которую при нем обнимает отец.Девушка эту информацию подтвердила. Ей действительно не нравится то, что бывший муж возит ребенка к своей женщине в гости. Кроме того, ей не нравится, что Леша отказывается покупать их сыну новый комбинезон. Юля считает, что это Мария его настраивает против нее, хотя она ничего плохого в ее адрес не сказала.