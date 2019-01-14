СМИ сообщили о возгорании здания на территории Киево-Печерской лавры





Согласно предоставленным сведениям, распространение пламени началось в одной из комнат, размещенных на втором этаже строения. Впоследствии огонь также успел распространиться на крышу двухэтажного здания, и к настоящему времени суммарная площадь возгорания достигает порядка 200 кв.м. Пока полностью ликвидировать пожар не удается, тушить его приходится с лестницы. Обусловлено это тем, что существует риск обрушения перекрытия непосредственно между этажами.Работу на месте случившегося в Киево-Печерской лавре ведут десятки сотрудников экстренных служб Киева, задействованы свыше 10 единиц техники. О причинах возгорания в здании пока информации от официальных источников в столице Украины не предоставлялось.