Отпраздновавший 36-летие актер Владимир Яглыч похвастался накачанным телом

Соответствующая публикация появилась на странице Владимира Яглыча в сети Instagram. В день рождения уже 36-летний актер решил обойтись демонстрацией многочисленным фолловерам собственного торса. Снимок сделан во время отдыха знаменитости на одном из теплых курортов. Облаченный в плавки артист позирует на фоне водоема, демонстрируя на камеру подтянутую и загоревшую фигуру. “Мои года — мое богатство”, — коротко подписал свой пост актер.В комментариях поклонники начали активно поздравлять Владимира Яглыча с днем рождения, желая ему личных и творческих успехов. Также не обошли вниманием фолловеры и фигуру известного актера, восхищаясь его хорошей формой и привлекательностью. За непродолжительный период времени пост на странице знаменитости успел собрать свыше 17 тысяч отметок “Мне нравится”.