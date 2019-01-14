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Отпраздновавший 36-летие актер Владимир Яглыч похвастался накачанным телом

Отечественный актер Владимир Яглыч сегодня, 14 января, отпраздновал свой день рождения. В честь личного праздника артист решил похвастаться перед поклонниками накачанным телом.
Отпраздновавший 36-летие актер Владимир Яглыч похвастался накачанным телом

Соответствующая публикация появилась на странице Владимира Яглыча в сети Instagram. В день рождения уже 36-летний актер решил обойтись демонстрацией многочисленным фолловерам собственного торса. Снимок сделан во время отдыха знаменитости на одном из теплых курортов. Облаченный в плавки артист позирует на фоне водоема, демонстрируя на камеру подтянутую и загоревшую фигуру. “Мои года — мое богатство”, — коротко подписал свой пост актер.

В комментариях поклонники начали активно поздравлять Владимира Яглыча с днем рождения, желая ему личных и творческих успехов. Также не обошли вниманием фолловеры и фигуру известного актера, восхищаясь его хорошей формой и привлекательностью. За непродолжительный период времени пост на странице знаменитости успел собрать свыше 17 тысяч отметок “Мне нравится”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:04

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