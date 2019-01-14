Роскомнадзор: Юридические изменения в Telegram не отменят его блокировку в России
Внесение юридических изменений в работу мессенджера Telegram не повлечет за собой отмену его блокировки на территории России. Соответствующее заявление прозвучало в отечественном Роскомнадзоре.
Накануне стало известно о намерении Павла Дурова начать ликвидацию проходившей регистрацию на просторах Великобритании фирмы Telegram Messenger LLP. Именно она внесена в официальный реестр Роскомнадзора, выступая также основой популярного сервиса Telegram. Комментируя ситуацию, глава ведомства Александр Жаров подчеркнул, что юридические коррективы не отразятся на ситуации с блокировкой в РФ упомянутого мессенджера.
Под блокировку проект Павла Дурова попал после соответствующего решения суда. Причиной для такой ситуации послужило то, что руководство площадки Telegram отказалось предоставить в пользу сотрудников ФСБ РФ ключи дешифрования текстов переписок юзеров.
Накануне стало известно о намерении Павла Дурова начать ликвидацию проходившей регистрацию на просторах Великобритании фирмы Telegram Messenger LLP. Именно она внесена в официальный реестр Роскомнадзора, выступая также основой популярного сервиса Telegram. Комментируя ситуацию, глава ведомства Александр Жаров подчеркнул, что юридические коррективы не отразятся на ситуации с блокировкой в РФ упомянутого мессенджера.
Под блокировку проект Павла Дурова попал после соответствующего решения суда. Причиной для такой ситуации послужило то, что руководство площадки Telegram отказалось предоставить в пользу сотрудников ФСБ РФ ключи дешифрования текстов переписок юзеров.
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:55