Роскомнадзор: Юридические изменения в Telegram не отменят его блокировку в России





Накануне стало известно о намерении Павла Дурова начать ликвидацию проходившей регистрацию на просторах Великобритании фирмы Telegram Messenger LLP. Именно она внесена в официальный реестр Роскомнадзора, выступая также основой популярного сервиса Telegram. Комментируя ситуацию, глава ведомства Александр Жаров подчеркнул, что юридические коррективы не отразятся на ситуации с блокировкой в РФ упомянутого мессенджера.Под блокировку проект Павла Дурова попал после соответствующего решения суда. Причиной для такой ситуации послужило то, что руководство площадки Telegram отказалось предоставить в пользу сотрудников ФСБ РФ ключи дешифрования текстов переписок юзеров.