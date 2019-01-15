Астроном рассказал, каким окажется первый контакт с инопланетянами
Астроном из Гарвардского университета предположил, каким может оказаться первый контакт человечества с инопланетянами. Он также озвучил способ наладить связи с внеземным разумом.
Эви Лоэб продолжительный период времени занимается изучением внеземных цивилизаций, пытаясь исследовать следы возможного инопланетного присутствия на Земле и в космосе. В недавнем интервью астроном пояснил, что первый контакт людей с инопланетянами для первых может оказаться шокирующим. Из-за стереотипов человек верит, что пришельцы похожи на землян, однако в действительности они могут разительным образом отличаться.
По мнению Эви Лоэба, человечество еще просто не готово к пониманию этих отличий между ним и инопланетянами. Представитель Гарварда убежден, что переломным моментом станет тот период, когда люди смогут открыть свой разум и избавиться от стереотипов, и только тогда можно рассчитывать на контакт с жителями других планет.
Эви Лоэб продолжительный период времени занимается изучением внеземных цивилизаций, пытаясь исследовать следы возможного инопланетного присутствия на Земле и в космосе. В недавнем интервью астроном пояснил, что первый контакт людей с инопланетянами для первых может оказаться шокирующим. Из-за стереотипов человек верит, что пришельцы похожи на землян, однако в действительности они могут разительным образом отличаться.
По мнению Эви Лоэба, человечество еще просто не готово к пониманию этих отличий между ним и инопланетянами. Представитель Гарварда убежден, что переломным моментом станет тот период, когда люди смогут открыть свой разум и избавиться от стереотипов, и только тогда можно рассчитывать на контакт с жителями других планет.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 07:00