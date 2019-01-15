Ученые обнаружили в музеях новый вымерший вид акул





В музейных коллекция научные работники наткнулись на новый вид серых акул. Речь идет о Carcharhinus obsolerus, которую в условиях дикой природы не встречали с 1939 года, предполагая, что рыба вымерла. Трех молодых акул в разное время обнаруживали в разных водах, однако зона обитания отдельного вида остается неустановленной. Известно лишь, что эта разновидность серых акул предпочитала вести прибрежный образ жизни, имея относительно небольшие размеры.Carcharhinus obsolerus не видели порядка 80 лет, к тому же, в водах Юго-Восточной Азии идет активный отлов акул, что говорит о риске вымирания вида. Отмечается, что с акулами названного рода подобная история случается не впервые, и в разное время его представителей долго считали вымершими.