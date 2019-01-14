Отдыхающая на Мальдивах Полина Гагарина вышла на пляж в бикини и пуховике

На своей странице в Instagram Полина Гагарина решила поделиться новыми снимками с долгожданного отдыха. На пляж с мужем знаменитость отважилась выйти в достаточно неожиданном амплуа, которое не вписывается в погодные условия региона. В частности, помимо привычного для климата на Мальдивах бикини артистка надела пуховик и шапку, а ее избранник выбрал пальто и головной убор, больше подходящий для зимы.Таким образом Полина Гагарина решил поздравить своих фолловеров со Старым Новым годом. Всех, кто тоже успел отправиться отдохнуть к морю, знаменитость призвала присоединится к необычному челленджу. В комментариях поклонники оценили юмор артистки, начав активно поздравлять кумира в ответ. Пост успел собрать более 242 тысяч лайков от подписчиков.