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Ученые: Древние круги в пустыне Перу созданы таинственными путешественниками

Древние круги, обнаруженные в разных зонах пустыни в Перу, могли быть созданы древними таинственными путешественниками. Некоторые из рисунков поражают своей массивностью, достигая по размерам до половины футбольного поля.
Ученые: Древние круги в пустыне Перу созданы таинственными путешественниками

Обнаружить странные круги можно недалеко от линий на перуанском плато Наска. Новые исследования указывают в пользу того, что создавались геоглифы, вероятно, тысячи лет назад, их авторами могли выступать пересекавшие пустынную территорию древние путешественники. Ученые допускают, что такие рисунки размещались у торговых маршрутов того периода, а их создание осуществлялось на протяжении многих веков.

Предполагается, что создавать круги удавалось посредством перемещения камней и грязи в сторону от красноватого грунта. Последний под поверхностью демонстрировал более яркий фон. Выявленные следы вблизи геоглифов разбитой посуду из глины могут указывать на то, что путешественники делали у таких рисунков остановки, чтобы принести жертву богам.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:00

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