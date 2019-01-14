Ученые: Древние круги в пустыне Перу созданы таинственными путешественниками
Древние круги, обнаруженные в разных зонах пустыни в Перу, могли быть созданы древними таинственными путешественниками. Некоторые из рисунков поражают своей массивностью, достигая по размерам до половины футбольного поля.
Обнаружить странные круги можно недалеко от линий на перуанском плато Наска. Новые исследования указывают в пользу того, что создавались геоглифы, вероятно, тысячи лет назад, их авторами могли выступать пересекавшие пустынную территорию древние путешественники. Ученые допускают, что такие рисунки размещались у торговых маршрутов того периода, а их создание осуществлялось на протяжении многих веков.
Предполагается, что создавать круги удавалось посредством перемещения камней и грязи в сторону от красноватого грунта. Последний под поверхностью демонстрировал более яркий фон. Выявленные следы вблизи геоглифов разбитой посуду из глины могут указывать на то, что путешественники делали у таких рисунков остановки, чтобы принести жертву богам.
Обнаружить странные круги можно недалеко от линий на перуанском плато Наска. Новые исследования указывают в пользу того, что создавались геоглифы, вероятно, тысячи лет назад, их авторами могли выступать пересекавшие пустынную территорию древние путешественники. Ученые допускают, что такие рисунки размещались у торговых маршрутов того периода, а их создание осуществлялось на протяжении многих веков.
Предполагается, что создавать круги удавалось посредством перемещения камней и грязи в сторону от красноватого грунта. Последний под поверхностью демонстрировал более яркий фон. Выявленные следы вблизи геоглифов разбитой посуду из глины могут указывать на то, что путешественники делали у таких рисунков остановки, чтобы принести жертву богам.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:00