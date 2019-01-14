Ученые: Древние круги в пустыне Перу созданы таинственными путешественниками





Обнаружить странные круги можно недалеко от линий на перуанском плато Наска. Новые исследования указывают в пользу того, что создавались геоглифы, вероятно, тысячи лет назад, их авторами могли выступать пересекавшие пустынную территорию древние путешественники. Ученые допускают, что такие рисунки размещались у торговых маршрутов того периода, а их создание осуществлялось на протяжении многих веков.Предполагается, что создавать круги удавалось посредством перемещения камней и грязи в сторону от красноватого грунта. Последний под поверхностью демонстрировал более яркий фон. Выявленные следы вблизи геоглифов разбитой посуду из глины могут указывать на то, что путешественники делали у таких рисунков остановки, чтобы принести жертву богам.