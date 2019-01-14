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Учёные раскрыли неожиданную тайну ледников Антарктиды

Китайские учёные раскрыли неожиданную тайну ледников Антарктиды, под которыми оказались похоронены сотни древних пингвинов. О находке стало известно из публикации Journal of Geophysical Research.

Учёные раскрыли неожиданную тайну ледников Антарктиды


В ходе недавних исследований восточного побережья Антарктиды китайские учёные смогли раскрыть неожиданную для науки тайну, погребённую под ледниками. Эксперты наткнулись на территорию, которая стала своего рода кладбищем для нескольких сотен древних пингвинов. Согласно результатам проведённой экспертизы, пернатые могли погибнуть примерно 750 лет назад, а предполагаемой причиной массового вымирания животных пока считается переохлаждение.

Сотрудники Университета науки и технологий Китая отметили, что тела погибших под ледниками пингвинов со временем превратились в мумии. Теперь учёные продолжат изучать антарктическое побережье, надеясь наткнутся на ещё более интересные находки.



 
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Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 20:29

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